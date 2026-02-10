A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming

Dopo la disputate delle due prove a squadre, il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il superG maschile. L’appuntamento è domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11.30, sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli uomini jet torneranno a cimentarsi per l’ultima volta in questa edizione dei Giochi per poi lasciare spazio agli specialisti delle discipline tecniche con il gigante e lo slalom che chiuderanno la rassegna a cinque cerchi,

L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti: Giovanni Franzoni e Dominik Paris si rimetteranno in gioco dopo aver conquistato l’argento e il bronzo nella discesa libera, ma attenzione anche all’eccellente potenziale di Mattia Casse e all’eterno Christof Innerhofer, che sogna la magia dopo essere entrato negli -anta. La sfida sarà con la Svizzera di Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, che potrebbero partire con i favori del pronostico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 11.30 SuperG maschile a Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.