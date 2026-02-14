A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming

Entra nel vivo la fase conclusiva del programma del salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 15 febbraio, si terrà a partire dalle ore 18.45 la gara individuale femminile su trampolino grande a Predazzo con al via quattro italiane che proveranno ad alzare l’asticella rispetto alla competizione su Normal Hill.

Annika Sieff può puntare ad un buon piazzamento nella top15, mentre le altre azzurre Martina Zanitzer, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi avranno come obiettivo principale quello di accedere alla seconda serie. Le candidate principali per la medaglia d’oro sono sicuramente la slovena Nika Prevc e la norvegese Eirin Maria Kvandal, ma attenzione anche alla vincitrice della gara sul piccolo Anna Odine Stroem.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di domenica 15 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara individuale femminile su trampolino grande verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

17.35 Salto di allenamento trampolino grande donne

18.45 Gara individuale trampolino grande donne

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara individuale femminile su trampolino grande: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Jessica Malsiner, Martina Ambrosi.