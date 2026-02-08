Seguici su
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Stefania Constantini Amos Mosaner
Stefania Constantini-Amos Mosaner / LaPresse

Domani, lunedì 9 febbraio, terminerà ufficialmente il Round Robin relativo al torneo di misto doppio di curling valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una giornata che sarà importantissima anche per l’Italia, considerato uno scontro con una delle compagini più competitive del lotto.

Nell’unica sessione prevista della prima fase Stefania Constantini ed Amos Mosaner sfideranno infatti gli Stati Uniti, squadra che nei primi quattro incontri disputati ha segnato quattro vittorie, non lasciando pressoché nulla sul piatto. Sulle altre piste si svolgeranno inoltre Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud ed Estonia-Cechia.

Poi, alle 18:15, in contemporanea scenderanno sul ghiaccio le prime quattro squadre del Round Robin, pronte a giocarsi la semifinale, con l’auspicio di vedere nell’impianto di Cortina anche i nostri ragazzi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lunedì 9 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport. 

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Lunedì 9 febbraio

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia 

18.05  Doppio misto, semifinali 

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING 

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Svezia e Italia-Norvegia), in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Svezia e Italia-Norvegia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max. 

Diretta testuale: OA Sport. 

