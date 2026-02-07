Dove vedere in tv Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Domenica 8 febbraio alle 14:35 l’Italia sfiderà la Cechia nel terzultimo appuntamento valido per il Round Robin del torneo di curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ennesima sfida di grande importanza per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, in piena corsa per le semifinali.

Gli azzurri infatti fino a questo momento hanno incassato tre vittorie ed una sconfitta, gravitando nelle posizioni di vertice della classifica provvisoria. C’è da rimarcare che l’impegno contro il binomio rappresentato da Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky arriverà dopo due altri incontri significativi contro la Svezia e la Norvegia.

Non eccezionale il rendimento dei cechi fino a questo momento, complice un ruolino di marcia contraddistinto da quattro sconfitte su quattro match disputati. Ma sappiamo benissimo che in un contesto particolare come quello Olimpico nulla può essere dato per scontato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta LIVE per non perdersi davvero nulla dello spettacolo olimpico.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 14.35 Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner) vs Cechia – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport.

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play (in alternanza con altri sport), integrale su Discovery Plus e HBO.

Diretta testuale: OA Sport.