Martin Ponsiluoma si prende l’oro nell’inseguimento maschile di biathlon. Rimonta rabbiosa di Giacomel
Ad Anterselva, in Italia, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la 12.5 km pursuit maschile di biathlon incorona lo svedese Martin Ponsiluoma, che precede il norvegese Sturla Holm Laegreid ed il transalpino Emilien Jacquelin. In casa Italia risale fino alla nona posizione Tommaso Giacomel, mentre Lukas Hofer chiude 13°, infine Nicola Romanin scivola in 28ma piazza.
Successo dello svedese Martin Ponsiluoma, che fa 19/20 al tiro e trionfa in 31’11″9, andando a precedere il norvegese Sturla Holm Laegreid, che nonostante due bersagli mancati scala un gradino rispetto alla sprint e si prende l’argento a 20″6, infine il podio viene completato dal transalpino Emilien Jacquelin, terzo a 29″7 con tre errori.
Resta ai piedi del podio l’altro transalpino Eric Perrot, quarto con un solo errore nell’ultima serie, a 39″5, davanti a due norvegesi, ovvero Vetle Sjaastad Christiansen, quinto con tre bersagli mancati, a 44″8, e Johannes Dale-Skjevdal, sesto a 1’06″6 con 17/20 al tiro.
Settima piazza per il vincitore della sprint, il francese Quentin Fillon Maillet, con 5 errori, a 1’13″5, stesso distacco al decimo dello statunitense Campbell Wright, ottavo con 3 bersagli mancati. Risale dalla 22ma posizione della sprint fino alla nona piazza Tommaso Giacomel, che fa 18/20 al tiro e chiude a 1’15″2.
Completa la top ten il norvegese Johan-Olav Botn, che commette tre errori e finisce decimo a 1’35″0. In casa Italia bene Lukas Hofer, che conferma il 13° posto della sprint, chiudendo con tre errori a 2’27″9, mentre scende dal 16° al 28° posto Nicola Romanin, con 4 errori, a 3’28″9.