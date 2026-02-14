BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma inseguimenti e streaming
Per gli appassionati di biathlon andrà in scena domani ad Anterselva la giornata più intensa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma di domenica 15 febbraio prevede infatti l’assegnazione di due titoli, con lo svolgimento di entrambe le prove a inseguimento con l’ordine di partenza (e distacchi) stabilito in base ai risultati delle sprint.
In campo maschile il francese Quentin Fillon Maillet va a caccia di una clamorosa doppietta dopo il trionfo a sorpresa nella 10 km, ma dovrà guardarsi le spalle da norvegesi, svedesi e altri transalpini. Podio irraggiungibile a meno di un miracolo per gli italiani, a causa della pessima prestazione al tiro di Tommaso Giacomel nella sprint, mentre tra le donne bisognerà attendere l’esito della gara odierna sui 7,5 chilometri.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di domenica 15 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sprint femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 15 febbraio
11.15 Inseguimento maschile 12,5 km – Diretta tv su Rai 2
14.45 Inseguimento femminile 10 km – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.