Amos Mosaner: “Questo bronzo vale quasi come l’oro di 4 anni fa. Decisivo un meeting”

Il bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 porta con sé un valore che va oltre il semplice risultato sportivo. Dopo la sconfitta di misura in semifinale contro gli Stati Uniti, la coppia azzurra ha saputo reagire nella finale per il bronzo di oggi, superando la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat con il punteggio di 5-3 e salendo così sul podio olimpico.

Una medaglia arrivata al termine di un percorso non privo di ostacoli, come ha raccontato lo stesso Mosaner, sottolineando il lavoro fatto per trasformare la delusione della semifinale in energia positiva: “Fa parte dello sport. Perdere una semifinale non è mai bello, ma ci siamo rilassati con le nostre famiglie per recuperare tutte le energie possibili. Questa mattina abbiamo avuto un meeting per capire cosa non era andato nella sfida di ieri, per trarre le cose migliori e portarci a casa una medaglia di bronzo. Il suo valore è importante, quasi come oro, per quello che è stato il nostro percorso“.

Sul ghiaccio, dopo tre end equilibrati, con un punto a testa per entrambe le coppie, Constantini e Mosaner hanno trovato il break decisivo nella quarta mano, rubando un punto e andando all’intervallo lungo sul 3-1. Un vantaggio poi gestito con lucidità fino al definitivo 5-3 che ha consegnato all’Italia la seconda medaglia olimpica della sua storia nel curling e ha permesso agli azzurri di confermarsi sul podio a quattro anni dall’oro di Pechino 2022.

Per l’azzurro, però, il significato di questa medaglia non si esaurisce nel risultato: “Il fatto che ci si appassioni maggiormente a questa disciplina grazie a quello che mostriamo vale ancor di più della medaglia. Far avvicinare nuovi appassionati e le giovani leve a questo sport bellissimo è fondamentale. Da piccoli sogni, possono diventare grandi sogni“.