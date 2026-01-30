Zverev si scaglia contro l’arbitro: “State sempre proteggendo questi ragazzi!”. L’attacco a Sinner e Alcaraz

Sarà destinata a far discutere ancora a lungo l’interpretazione del regolamento che nel corso del terzo set del match tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open ha consentito allo spagnolo di ricevere un trattamento medico di 3 minuti, mandando su tutte le furie il tedesco.

Zverev, asserendo che Alcaraz avesse i crampi, ha protestato con giudice di sedia e supervisor, dato che un intervento così lungo non è previsto dal regolamento. Lo spagnolo, se questa fosse l’effettiva natura del problema, avrebbe potuto ricevere soltanto un massaggio nel consueto minuto di break.

Il tedesco, dunque, dopo un lungo conciliabolo, è sbottato contro il supervisor, e, secondo quanto riportato da Punto de Break, si sarebbe lamentato dei trattamenti di favore ricevuti da Alcaraz e Sinner, affermando: “È incredibile che lo trattino per i crampi, è una sciocchezza. State proteggendo questi due ragazzi“.

LA REAZIONE DI ALEXANDER ZVEREV