Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

WTA Hobart 2026, travolgente debutto di Iva Jovic. Tatjana Maria vince lo scontro tra veterane

Pubblicato

23 minuti fa

il

Per approfondire:
Tatjana Maria/LaPresse

Il torneo WTA di Hobart torna in campo per completare i match del primo turno. La statunitense Iva Jovic continua il suo trend positivo e si regala un debutto travolgente. Nello scontro tra veterane Tatjana Maria ferma la corsa dell’intramontabile Venus Williams.

In apertura di giornata, l’ungherese Anna Bondar annichilisce la tedesca Ella Seidel 6-0 6-1 in un’ora e due minuti. Esordio impressionante per Iva Jovic. La testa di serie numero tre, reduce dalla semifinale di Auckland, demolisce l’indonesiana Janice Tjen 6-0 6-1 in cinquantotto minuti.

La tedesca Tatjana Maria si aggiudica lo scontro tra veterane. La sesta favorita del tabellone regola la wild card Venus Williams 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. La slovacca Rebecca Sramkova doma la francese Varvara Gracheva 6-4 4-6 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti. Peyton Stearns si aggiudica la maratona del giorno. La statunitense supera la ceca Barbora Krejcikova 6-4 1-6 7-6(4) in due ore e trentaquattro minuti.

La polacca Magdalena Frech piega la francese Elsa Jacquemot 6-4 6-0 in un’ora e sei minuti. La cinese Xinyu Wang piega la wild card australiana Talia Gibson 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti. In chiusura di giornata la pioggia interrompe il match Raducanu-Osorio, e impedisce l’inizio della sfida Linette-Selekhmeteva

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità