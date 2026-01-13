Matteo Berrettini e l’Australian Open 2026 come un nuovo inizio. Salute e continuità le chiavi per tornare a sognare

Il 2024 ed il 2025 si sono chiusi allo stesso modo per Matteo Berrettini, con il tennista romano in festa per il trionfo da protagonista con l’Italia in Coppa Davis. Il primo trionfo sembrava poter essere il capitolo iniziale della rinascita dell’ex numero sei del mondo ed invece anche nell’anno passato gli infortuni hanno tormentato Berrettini, che non è mai riuscito a trovare continuità e soprattutto tornare al livello che gli compete davvero.

Eppure ancora una volta è arrivata la Coppa Davis e come per magia ecco finalmente un Berrettini tirato a lucido e super competitivo. Da numero due della squadra azzurra, Matteo è stato perfetto e non ha sbagliato nulla. Un apporto fondamentale nel terzo successo consecutivo per l’Italia ed un contributo forse ancora più importante di quello dato l’anno prima. Ancora una volta ai margini della festa, però, il pensiero era quello se davvero fosse tornato il vero Matteo Berrettini.

In queste prime settimane dell’anno, il romano ha preferito non prendere parte a tornei, dedicandosi completamente all’allenamento e ad una preparazione fisica che non ha avuto finalmente intoppi. Proprio questa mattina Berrettini è sceso in campo nel Kooyong Classic, un torneo di esibizione che anticipa gli Australian Open ed ha offerto una prestazione decisamente convincente contro l’americano Learner Tien, liquidato in due set con un duplice 6-2.

Una prova che fa sicuramente ben sperare in vista del primo Slam dell’anno, che si presenta come un banco di prova decisamente importante per il tennista italiano. Berrettini è una vera e propria mina vagante nel tabellone ed è forse il giocatore che viene maggiormente temuto dalle teste di serie, che potrebbero trovarselo di fronte in un esordio davvero infuocato. La speranza per Berrettini, invece, è quella di un sorteggio favorevole perchè vivere un Australian Open da protagonista e magari arrivando alla seconda settimana gli darebbe quella fiducia per tornare in alto in classifica dove merita di stare.