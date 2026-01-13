Jasmine Paolini: “Felice di essere qui. La torcia olimpica? Un sogno e un privilegio”

A fine esibizione con la kazaka Elena Rybakina (6-4 6-2 a favore di quest’ultima il risultato), Jasmine Paolini e la sua avversaria si sono concesse qualche minuto in più sulla Rod Laver Arena. Il tutto in virtù del fatto che Andrea Petkovic, tedesca ex top ten con un’immensa popolarità nel circuito anche per la sua personalità molto spiccata, le ha intervistate al centro del campo.

Queste le parole di Jasmine: “Tenti qualcosa di diverso in allenamento. Oggi è stata una bella opportunità, grazie a tutti voi per essere venuti, è stata un’atmosfera magnifica. Sono felice di aver diviso il campo con Elena. Sono molto felice di essere qui, è una grande opportunità per noi anche avere un’opportunità per allenarsi prima del torneo ed essere su questo campo”.

Poi c’è un passo legato all’aver portato la torcia olimpica ad Atene: “Ero molto emozionata, non avrei mai immaginato di farlo nella mia vita, è stato un sogno e un privilegio. Con le Olimpiadi in Italia supportiamo tantissimo gli italiani. E’ stato bellissimo”

Chiaramente c’è anche dello spazio rivolto verso il main draw che verrà sorteggiato tra meno di 48 ore: “Andrò avanti guardando match per match, specie negli Slam non è facile. Cercherò di godermi ogni partita, però non è facile perché negli Slam di stress ce n’è“.