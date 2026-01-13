WTA Adelaide, esordio convincente per Andreeva. Mboko approda ai quarti di finale

La seconda giornata del torneo WTA 500 di Adelaide calendarizza i match che completano il programma del primo turno. Vince e convince all’esordio nel torneo la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero tre. La russa approda ai quarti di finale insieme alla canadese Victoria Mboko.

Convincente esordio nel torneo per Mirra Andreeva. La russa domina la ceca Marie Bouzkova 6-3 6-1 in un’ora e dieci minuti. Victoria Mboko bissa il successo di ieri e approda ai quarti di finale. La canadese prevale contro la russa Anna Kalinskaya 6-2 3-6 7-6(6) in due ore e ventiquattro minuti. La russa Diana Shnaider, la testa di serie numero 9, doma la canadese Leylah Fernandez 7-5 6-3 in un’ora e trentotto minuti.

La wild card australiana Kimberly Birrell batte l’austriaca Anastasia Potapova 6-4 6-4 in un’ora e trentasei minuti. Marketa Vondrousova prevale alla distanza. La ceca elimina la russa Liudmila Samsonova, settima testa di serie, 6-1 4-6 6-2. L’australiana Maya Joint regola l’americana Sofia Kenin 7-6 (3) 6-4 in un’ora e trentotto minuti.

Tereza Valentova approfitta del forfait, a partita in corso, di Jelena Ostapenko. La lettone si ritira sul punteggio di 7-5 3-2 per la propria avversaria. Nel duello tra giocatrici provenienti dalle qualificazioni prevale Yulia Putintseva. La kazaka piega l’ungherese Dalma Galfi 6-4 6-4 in un’ora e trentuno minuti. La lucky loser ceca Katerina Siniakova travolge l’ucraina Dayana Yastremska 6-0 6-1 in cinquantaquattro minuti.