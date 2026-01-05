WTA Brisbane 2026, Kalinskaya e Frech avanzano ai sedicesimi di finale

La seconda giornata del torneo WTA 500 di Brisbane completa il programma dei match valevoli per il primo turno. Avanzano ai sedicesimi di finale la russa Anna Kalinskaya e la polacca Magdalena Frech che si aggiudica la maratona di giornata e sfiderà ora la ceca Linda Noskova.

Al termine di una sfida infinita Magdalena Frech doma la ceca Marketa Vondrousova 7-5 6-7(3) 7-6(0) in tre ore e venticinque minuti. La polacca salva due match point nel dodicesimo gioco della terza partita prima di dilagare nel tie-break conclusivo. Anna Kalinskaya rispetta il pronostico favorevole e liquida la ceca Tereza Valentova 6-4 6-4 in un’ora e trentanove minuti. La russa affronterà l’americana Jessica Pegula nel prossimo turno. La wild card australiana Kimberly Birrell, numero 106 del ranking, regola la slovacca Rebecca Sramkova 6-4 3-6 6-3 in due ore e diciassette minuti. La qualificata cinese Zhang Shuai piega l’americana Ashlyn Krueger 6-4 5-7 6-4 in due ore e sei minuti. La giocatrice asiatica terrà a battesimo il debutto nel torneo di Elena Rybakina.

Il secondo successo australiano porta la firma di Olivia Gadecki. La numero 204 WTA supera la statunitense Ann Li 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti. Esce prepotentemente alla distanza e recupera lo svantaggio iniziale Cristina Bucsa. La spagnola rimonta l’ungherese Anna Bondar 4-6 7-6(4) 6-2 in due ore e venti minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Aryna Sabalenka.

Rapida affermazione per Yulia Putintseva. La kazaka elimina l’americana Hailey Baptiste 6-2 6-4 in un’ora e sei minuti. Aliaksandra Sasnovich, giocatrice bielorussa proveniente dalle qualificazioni, batte la russa Anna Blinkova 7-5 6-1 in un’ora e ventisei minuti, successo che le vale l’accesso ai sedicesimi contro la testa di serie numero 8 Clara Tauson.

L’ucraina Dayana Yastremska impiega quasi due ore e altrettanti tie-break per sconfiggere 7-6(3) 7-6(4) l’australiana Taj Gibson. La wild card australiana Emerson Jones sforna una delle sorprese di giornata e sgretola la resistenza della tedesca Tatjana Maria per 6-3 6-3 in un’ora e sedici minuti: per lei il prossimo ostacolo sarà la russa Ljudmila Samsonova.