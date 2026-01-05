ATP Hong Kong 2026, buon esordio di Borges e Cilic. Wu elimina Marozsan

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione tennistica ed uno dei primi tornei del 2026 è l’ATP 250 di Hong Kong. Sono tre le partite che si sono svolte in questa prima giornata e l’unica testa di serie impegnata era il portoghese Nuno Borges, numero otto del seeding, che ha superato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e quindici minuti di gioco.

Il portoghese, numero 45 della classifica mondiale, conosce già il suo avversario del secondo turno, visto che se la dovrà vedere con Marin Cilic. Il veterano croato ha superato anche lui abbastanza agevolmente in due set il francese Adrian Mannarino, imponendosi per per 6-3 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Una piccola sorpresa di giornata arriva dalla vittoria del cinese Wu Yibing, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Un’altra vittoria in due set anche per il tennista cinese, che si è imposto sull’ungherese Fabian Marozsan per 6-4 6-2. Al secondo turno Wu dovrà affrontare il russo Andrey Rublev, testa di serie numero tre.

In questo torneo sono presenti anche due azzurri, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che sono rispettivamente la prima e la quinta testa di serie. Il toscano è già qualificato per il secondo turno e affronterà il vincente del match tra l’argentino Etcheverry e il francese Royer; mentre il piemontese se la vedrà al primo turno con il giapponese Sakamoto.

RISULTATI ATP HONG KONG 2026 (5 GENNAIO)

Borges (Por) b. Dzumhur (Bih) 6-4 6-3

Cilic (Cro) b. Mannarino (Fra) 6-3 6-2

Wu (Chn) b. Marozsan (Hun) 6-4 6-2