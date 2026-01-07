WTA Auckland 2026, Iva Jovic e Wang Xinyu conquistano la qualificazione ai quarti

I primi quattro incontri degli ottavi di finale caratterizzano il programma del mercoledì del torneo WTA di Auckland. Rispettano i favori del pronostico e conquistano, con merito, la qualificazione ai quarti di finale l’americana Iva Jovic, terza favorita del tabellone, e la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero sette.

Iva Jovic, testa di serie numero tre, supera la ceca Sara Bejlek 7-6(3) 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’americana esce alla distanza in un primo parziale nel quale, per tre volte, deve recuperare un break di svantaggio e s’impone al tie-break. Nel momento decisivo Jovic parte forte, dilaga sul 5-0, controlla la reazione della rivale e, alla prima opportunità, chiude i conti sul 7-3. La terza favorita del tabellone risolve una seconda partita caratterizzata da cinque break in dieci giochi quando strappa il servizio all’avversaria per il 5-4. Nel game successivo la giocatrice a stelle e strisce non concede sconti e trasforma il primo match point per il definitivo 6-4.

La cinese Xinyu Wang regola la messicana Renata Zarazua 7-5 6-4 in un’ora e cinquantaquattro minuti. La testa di serie numero sette risolve il parziale di apertura a proprio favore con il break operato nell’undicesimo gioco e, al primo set point, chiude i conti sul 7-5. Nel secondo parziale si ripete il finale in volata: la giocatrice cinese strappa il servizio all’avversaria nel nono gioco e trasforma il secondo match point per il 6-4 conclusivo.

Francesca Jones, numero 72 WTA, rimonta l’austriaca Sinja Kraus 1-6 6-4 6-1 in due ore e sette minuti. La britannica, dopo aver perso nettamente il parziale di apertura, si aggiudica il secondo rimontando dallo 0-3 e nel terzo travolge l’avversaria senza concederle alcuna via di scampo.

Nell’incontro tra giocatrici qualificate Sofia Costoulas travolge la spagnola Kaitlin Quevedo 6-2 6-0 in un’ora e sette minuti. La giocatrice belga indirizza la frazione inaugurale a proprio favore con un parziale di quattro giochi consecutivi che la proietta sul 5-1, prologo della chiusura che arriva nell’ottavo gioco al primo set point. Sulle ali dell’entusiasmo Costoulas continua a spingere, strappa due volte il servizio alla rivale in apertura di secondo set e si invola così verso il successo.