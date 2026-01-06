Tennis
Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli Australian Open? Tutte le cifre turno per turno
Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni sul cemento di Melbourne, dove cercherà di conquistare gli Australian Open per la terza volta consecutiva. Il numero 1 del mondo partirà tra i favoriti per il trionfo nel primo Slam della stagione, che scatterà domenica 18 gennaio e si concluderà domenica 1° febbraio, quando l’atto conclusivo in terra oceanica potrebbe disputarsi proprio tra il fuoriclasse altoatesino e lo spagnolo Carlos Alcaraz.
Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento dopo aver incrociato proprio il numero 1 del mondo in un’esibizione a Seoul (sabato 10 gennaio), aver preso parte al Million Dollar One Point Slam (mercoledì 14 gennaio) e aver incrociato il canadese Felix Auger-Aliassime in un’altra esibizione a Melbourne (venerdì 16 gennaio). Ma quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner agli Australian Open?
La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 150.000 dollari australiani (circa 86.000 euro), mentre l’approdo al secondo turno garantisce 225.000 dollari (circa 129.000 euro). Basta la qualificazione al terzo turno per garantirsi 327.750 dollari (circa 188.000 euro), mentre giocare gli ottavi di finale porterebbe con sé 480.000 dollari (circa 275.000 euro).
L’entità dell’emolumento si alzerebbe sensibilmente con i quarti di finale (750.000 dollari, circa 430.000 euro) e la semifinale (1,25 milioni di dollari, circa 717.000 euro), mentre il finalista perdente si consolerà con 2,15 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro). Il vincitore degli Australian Open farà festa con 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro.
QUANTI SOLDI PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN 2026?
PRIMO TURNO: 150.000 dollari australiani (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO: 225.000 dollari australiani (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO: 327.750 dollari australiani (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE: 480.000 dollari australiani (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE: 750.000 dollari australiani (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI: 1,25 milioni di dollari australiani (circa 717.000 euro)
FINALE: 2,15 milioni di dollari australiani (circa 1,24 milioni di euro)
CAMPIONE: 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro).