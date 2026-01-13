Lorenzo Musetti si ritira dopo un set nell’esibizione con Zverev: nuovo problema fisico

Dura poco più di un’ora ed un set combattuto il match d’esibizione tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev nell’Opening Week dell’Australian Open 2026. Il tennista toscano ha alzato bandiera bianca dopo aver perso il tie-break (per 9-7) a causa di un problema muscolare nella zona lombare. Sicuramente il neo numero cinque del mondo non ha voluto minimamente rischiare, visto che tra pochissimi giorni inizia il primo Slam dell’anno e dunque ha preferito evitare ogni possibile ulteriore inconveniente.

Queste le parole di Musetti proprio al termine del match: “Speravo che oggi potesse essere un giorno migliore. Avrei voluto continuare, ma ho preferito non rischiare“. Per il toscano si tratta di un ulteriore problema fisico, dopo quello già avuto nel corso della finale dell’ATP di Hong Kong, ma in quella occasione il dolore era stato al braccio.

Tornando alla partita, a partire meglio è sicuramente Alexander Zverev, che trova il break nel quinto gioco con un gran rovescio che non lascia scampo all’azzurro. Il tedesco sembra in pieno controllo, ma nel decimo game perde completamente il controllo del dritto e regala praticamente il controbreak a Musetti. Si arriva al tie-break che è tiratissimo. Musetti ha un set point, ma Zverev trova una gran prima e poi va a chiudere sul 9-7.

A quel punto arriva la decisione di Musetti di ritirarsi. L’Australian Open è un torneo troppo importante per Lorenzo e dunque non si possono prendere rischi. La speranza comunque è quella che in questi giorni ogni possibile dolore possa scomparire, con il toscano che ha come obiettivo minimo quello di raggiungere la seconda settimana, mai successo in carriera a Melbourne.