Tabellone WTA Adelaide 2026: Pegula e Keys in cerca di soddisfazioni prima di Melbourne

Così come per la sua controparte ATP, anche il WTA di Adelaide ha avuto un ruolo di importanza cruciale nel calendario fin dal 2020. Facente parte dei 500, dunque anche con un peso maggiore, ha visto un albo d’oro fatto solo di grandi nomi: Ashleigh Barty, Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Belinda Bencic. Cinque vincitrici Slam e una campionessa 1000 nonché oro olimpico.

Prima testa di serie, in questa fattispecie, è Jessica Pegula, con Keys che si trova dal lato opposto e con una certa necessità di raggranellare punti per tamponare quella che rischia di essere una cambiale pesantissima in uscita, quella del suo primo e finora unico Slam in carriera.

Tanti i primi turni di un certo interesse, e tra questi si possono senz’altro segnalare Andreeva-Fernandez e Kasatkina-Sakkari. Nei quarti potrebbe esserci la rivincita di Brisbane tra Andreeva e Marta Kostuk, con l’ucraina che peraltro si è issata fino alla finale.

D’interesse anche Samsonova-Vondrousova nella parte bassa. E non c’è un lato favorevole per le prime due del seeding: a Pegula potrebbe toccare subito la spagnola Paula Badosa, dalle parti di Keys gira Ostapenko. Non problematiche da poco, in breve. Nessuna italiana nelle qualificazioni.

TABELLONE WTA 500 ADELAIDE 2026

Pegula (USA) [1]-Bye

Badosa (ESP)-Qualificata

Joint (AUS)-Kenin (USA)

Tomljanovic (AUS) [WC]-Tauson (DEN) [5]

Andreeva [3]-Fernandez (CAN)

Qualificata-Yastremska (UKR)

Qualificata-Kostyuk (UKR)

Jones (AUS) [WC]-Navarro (USA) [6]

Samsonova [7]-Vondrousova (CZE) [7] [PR]

Birrell (AUS) [WC]-Shnaider

Kasatkina (AUS)-Sakkari (GRE) [WC]

Qualificata-Alexandrova [4]

Mboko (CAN) [8]-Haddad Maia (BRA) [PR]

Kalinskaya-Qualificata

Ostapenko (LAT)-Qualificata

Bye-Keys (USA) [2]