Tennis, Fonseca rinuncia anche all’ATP di Adelaide. A rischio gli Australian Open

10 secondi fa

Joao Fonseca
Joao Fonseca/ LaPresse

Un inizio di 2026 molto complicato per Joao Fonseca. Il tennista brasiliano, uno tra i più ambiziosi del circuito, sta facendo i conti con un problema fisico rilevante che, sulla carta, potrebbe compromettere la sua presenza agli Australian Open, al via la prossima settimana. A comunicarlo è stato il diretto interessato poche ore fa dopo essere stato costretto a rinunciare anche al Torneo di Adelaide.

Si tratta del secondo forfait consecutivo dopo quello di Brisbane, causato da un dolore cronico alla schiena, nello specifico una lesione: “Sono nato con un problema alla schiena e a volte provo dolore – ha detto Fonseca in un video pubblicato sui suoi canali social – Cinque anni fa ho subito una frattura da stress, ma sono consapevole che questa è una costante che sarà sempre presente nella mia quotidianità, nel mio corpo, quindi devo imparare a conviverci”.

Il giocatore ha quindi proseguito: “Sto facendo tutto il possibile per recuperare, abbiamo appena fatto una risonanza magnetica e abbiamo appurato che non si tratta di nulla di grave, anche se potrebbe peggiorare. L’unica cosa che vogliamo è essere al 100% prima di tornare a giocare. È complicato prendere una decisione in un momento del genere. Negli ultimi giorni, durante le sessioni di allenamento, ho sentito che stavo migliorando poco a poco, ma è difficile capire se sono al 100% o meno. Stiamo facendo tutto il possibile per guarire completamente e giocare gli Australian Open, che sono il nostro obiettivo principale, anche se questa decisione non l’abbiamo ancora presa”. 

Il tempo dunque non è dalla parte di Fonseca, il quale dovrà valutare il suo percorso giorno per giorno, senza prendersi il rischio di dover forzare la mano.

