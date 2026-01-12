WTA Adelaide 2026, Navarro e Mboko passano agli ottavi. Fuori Tauson e Alexandrova

Il torneo WTA di Adelaide inizia con la disputa di sette incontri di primo turno. Superano il primo esame e passano agli ottavi l’americana Emma Navarro e la canadese Victoria Mboko. La danese Clara Tauson si ritira dopo aver perso il primo set, mentre esce, a sorpresa, Ekaterina Alexandrova.

Jaqueline Cristian firma la grande sorpresa di giornata. La romena, numero 38 del ranking, regola la russa Ekaterina Alexandrova, numero quattro del tabellone, 6-4 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. Emma Navarro, testa di serie numero sei, regola la wild card australiana Emerson Jones 6-3 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Cresce alla distanza in maniera prepotente Victoria Mboko. La canadese, ottava favorita del tabellone, rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia 5-7 6-3 6-2 in due ore e undici minuti.

La russa Anna Kalinskaya, numero 33 WTA, travolge la qualificata romena Gabriela Ruse 6-0 6-3 in un’ora e sedici minuti. Dura solamente un set la fatica di Ajla Tomljanovic. La veterana australiana sfrutta infatti il ritiro della danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque, dopo aver vinto il primo set 7-6(5).

Marie Bouzkova vince la battaglia di giornata. La lucky loser ceca supera la spagnola Paula Badosa 3-6 6-3 6-4 in due ore e trenta minuti. In chiusura di giornata l’australiana Daria Kasatkina regola la wild card greca Maria Sakkari 7-6(2) 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti.