Addio al tennis di Milos Raonic: l’ex numero 3 del mondo dice basta

Milos Raonic ha annunciato il proprio ritiro sui social media quest’oggi, al termine di una carriera di grande prestigio che lo ha visto raggiungere il numero 3 del ranking ATP e altri grandi traguardi.

“È arrivato il momento: mi ritiro dal tennis. Sai che prima o poi questo istante arriva, ma in qualche modo non ti senti mai davvero pronto. Oggi lo sono quanto potrò mai esserlo. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per la maggior parte della vita”, ha scritto il 35enne canadese su X.

“Sono stato incredibilmente fortunato a poter vivere e realizzare i miei sogni. Ogni giorno mi sono presentato in campo con un solo obiettivo: migliorare, vedere fin dove potessi arrivare, giocando a uno sport che ho scoperto a otto anni quasi per caso. In modo del tutto naturale, questa passione è diventata la mia ossessione, la mia infanzia, per poi trasformarsi nella mia professione e nella mia vita“, ha aggiunto.

The time has come, I am retiring from tennis. This is a moment you know will come one day, but somehow you never feel ready for it. This is as ready as I will ever be. Tennis has been my love and obsession for most of my life. I have been the luckiest person to get to live out… — Milos Raonic (@milosraonic) January 11, 2026

Nel corso della sua carriera, il tennista nativo di Podgorica (Montenegro) ha conquistato otto titoli a livello ATP. La stagione migliore è stata il 2016, quando raggiunse la finale di Wimbledon dopo aver battuto “Sua Maestà” Roger Federer in semifinale. Nello stesso anno arrivò anche in semifinale agli Australian Open e alle ATP Finals, disputò la finale a Indian Wells e chiuse la stagione al n.3 ATP, il picco del suo percorso agonistico. Un tennista dal servizio e dritto devastanti, che nel corso del tempo ha cercato anche di evolversi dal lato del rovescio. I diversi problemi fisici ne hanno minato il cammino e l’annuncio del ritiro è un po’ la logica conseguenza.

La sua ultima apparizione in competizioni ufficiali risale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove era stato eliminato al primo turno dal tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 7-6(2), 6-7(5), 6-7(1).