WTA Adelaide 2026, Mirra Andreeva sfiderà Victoria Mboko nell’ultimo atto

Si torna in campo per le semifinali: il torneo WTA di Adelaide decide le giocatrici che domani si affronteranno nell’ultimo atto. Saranno Mirra Andreeva, testa di serie numero tre, e Victoria Mboko, ottava favorita del tabellone, a giocarsi il titolo nella finale di domani. La russa vince il derby con la connazionale Shnaider, mentre la canadese domina contro l’australiana Birrell.

Nella prima semifinale Victoria Mboko travolge la wild card australiana Kimberly Birrell 6-2 6-1 in un’ora e un minuto. Le due contendenti iniziano la partita senza concedere nulla in battuta. La canadese romper l’equilibrio iniziale con il break a 15 del 3-2 e colleziona altri tre giochi consecutivi per completare il devastante 4-0 con cui sigla il 6-2 della frazione inaugurale.

La musica non cambia nella seconda frazione. La testa di serie numero otto firma il break in apertura, consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0 e scappa sul 3-0 pesante quando strappa nuovamente la battuta all’avversaria. Birrell, con un sussulto d’orgoglio, tiene il servizio a zero per il 4-1, ma non può opporre resistenza alla progressione di Mboko che chiude con il perentorio 6-1 al primo match point.

Nel secondo incontro di giornata Mirra Andreeva piega la connazionale Diana Shnaider 6-3 6-2 in un’ora e venticinque minuti. La prima a tentare l’allungo è la testa di serie numero nove che, alla seconda possibilità, ottiene ai vantaggi il break del 3-1, la reazione della sua rivale è però dirompente. Andreeva firma l’immediato contro break e con una serie di cinque giochi consecutivi completa la sua rimonta per il 6-3 con cui si conclude il set di apertura.

La seconda frazione di gioco inizia nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti. La numero otto del mondo manca la possibilità del break nel quarto gioco, ma non fallisce l’appuntamento nel sesto quando strappa il servizio alla rivale per il 4-2. Andreeva difende agevolmente il turno di battuta del 5-2 e, al primo match point, chiude i conti sul definitivo 6-2.