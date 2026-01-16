ATP Auckland 2026, Sebastian Baez scatenato: Shelton e Giron sconfitti, sfida in finale contro Mensik

La pioggia ha costretto l’argentino Sebastian Baez a un impegno straordinario, andando oltre le aspettative nel torneo ATP250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, il n.39 del mondo doveva completare la sua partita contro l’americano Ben Shelton (n.8 del ranking), considerato il favorito alla vigilia del confronto.

La perturbazione menzionata aveva interrotto ieri il quarto di finale, obbligando Baez a proseguire oggi, con la possibilità di un doppio turno all’orizzonte. È quanto accaduto, poiché il 25enne originario di Buenos Aires ha sconfitto Shelton con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 40 minuti di gioco effettivo, replicando poi in semifinale contro l’altro statunitense Marcos Giron.

Considerando quanto fatto da Baez nella United Cup contro Taylor Fritz, si può dedurre che l’argentino si trovi in una condizione eccellente e abbia trovato particolare ispirazione contro i tennisti degli States. Il match contro Giron (n.60 del ranking) è stato dominato dal n.39 ATP, concludendosi con il punteggio di 6-1 6-4, evidenziando una notevole aggressività nel colpo di dritto e, soprattutto, una grande solidità.

Nell’atto conclusivo, Baez affronterà il ceco Jakub Mensik. In questo caso, non ci sono state sorprese nella sfida tra il n.18 del mondo e l’ungherese Fabian Marozsan (n.52 ATP). La testa di serie n.3, dopo aver vinto il primo set al termine di un combattuto tie-break concluso 11-9 (7-6 (9)), ha dovuto cedere il passo a un Marozsan ispirato, capace di aggiudicarsi la seconda frazione con un punteggio di 6-4. Mensik ha reagito in modo straordinario, dominando nel terzo parziale col punteggio di 6-1.