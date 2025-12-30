World Baseball Classic 2026: l’Italia sogna il ritorno di Anthony Rizzo

Anthony Rizzo ha annunciato il proprio ritiro agonistico lo scorso settembre: dopo 14 stagioni nelle Majors, culminati con le World Series vinte nel 2016 tra le fila dei Chicago Cubs e la finale delle World Series raggiunta nel 2024 quando difendeva i colori dei New York Yankees, uno dei giocatori più famosi dell’ultimo decennio aveva deciso di appendere il guantone al chiodo. Il 36enne chiuse con all’attivo 1.308 partite giocate in MLB (di cui 1.303 nel ruolo di prima base), una media battuta di .261 e ben 303 fuoricampo, senza dimenticarsi di tre apparizioni nell’All-Star Game e quattro guanti d’oro.

A quattro mesi dall’annunciato stop, però, Anthony Rizzo potrebbe essere vicinissimo al rientro! Secondo quanto riportato dall’accreditato Bruce Levine (giornalista di WSCR-AM) e rilanciato anche dalla testata spagnola Marca, il prima base potrebbe rappresentare l’Italia al World Baseball Classic 2026, in programma dal 5 al 17 marzo. Si tratterebbe di un rientro ad effetto per il nativo di Parkland, che indossò la giubba azzurra già nel WBC del 2013 (4 valide su 17 turni e 6 RBI), quando l’Italia perse contro la Repubblica Dominicana ai quarti di finale del gruppo 2 e poi nel primo turno di ripescaggio contro Porto Rico.

Ned Colletti, generale manager della Nazionale Italiana, ha dichiarato: “Anche se fosse solo come battitore di riserva o qualcosa del genere, mi piacerebbe averlo con noi”. Ricordiamo che Rizzo, che ha giocato la sua ultima partita in MLB nel 20924 con gli Yankees (la gara-5 delle World Series contro i Dodgers) ha origini italiane grazie ai nonni, originari di Ciminna (provincia di Palermo). La decisione finale dipenderà da Rizzo e dal suo desiderio di chiudere la carriera con un ultimo capitolo internazionale, ne sapremo di più nelle prossime settimane.