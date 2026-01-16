Percorso netto per il Settebello agli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026. Nell’ultima giornata della prima fase, l’Italia domina la Romania 20-6, chiude il girone D a punteggio pieno e accede alla seconda fase portando in dote i punti conquistati contro Romania e Turchia. Una prestazione autoritaria quella degli azzurri, che confermano solidità, profondità di roster e continuità di rendimento. Il primo bilancio del torneo è positivo, ma con ampi margini di crescita in vista delle sfide decisive. A commentare il successo è Luca Provenziani, attaccante della Fordham University, che analizza l’ottima prova del Settebello contro la squadra allenata dal grande ex Bogdan Rath, traccia un bilancio delle prime tre uscite europee e si sofferma sugli aspetti sui quali il gruppo può ancora innalzare in modo significativo il proprio standard di gioco. L’Italia tornerà in vasca domani contro la Georgia nel primo impegno della seconda fase. Il pass per le semifinali si deciderà con ogni probabilità nelle sfide di alto livello contro Croazia e Grecia, veri snodi del cammino continentale degli azzurri. Risultato, analisi e scenari del Settebello verso la fase decisiva degli Europei di pallanuoto. #pallanuoto #waterpolo #EuropeiPallanuoto #Settebello #ItaliaPallanuoto