Sara Vargetto, la giovanissima promessa dell’atletica paralimpica e del basket in carrozzina, classe 2008, si racconta in una puntata di TALENT ZONE che parla di velocità, determinazione e pura passione.

Dalle prime corse a 9 anni insieme a papà Paolo, fino ai titoli di Campionessa Italiana nei 60, 100, 200 e 400 metri e i raduni con la nazionale azzurra. Sara ci apre le porte del suo mondo: la vita tra i banchi del liceo artistico e gli allenamenti allo Stadio dei Marmi con l’Athletica Vaticana. L’azzurra che convive con l’Artrite Idiopatica Giovanile racconta la sua passione per lo sport in un viaggio tecnico e umano tra la pista di atletica e il parquet del basket, per capire come si personalizza una carrozzina da gara e cosa vuol dire essere un’animale da competizione a soli 16 anni.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Dalla maratona alla pista: come una sfida in famiglia è diventata una carriera da campionessa

I segreti della carrozzina: tecnica, personalizzazione e adattamento tra atletica e basket

Sport come passione

Mentalità e futuro: gestire l’ansia da prestazione e gli obiettivi per il 2026

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