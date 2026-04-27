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5 minuti fa

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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Mangiare bene per vivere bene”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione:

Iader Fabbri, nutrizionista, divulgatore scientifico ed esperto di alimentazione applicata allo sport e al benessere personale, punto di riferimento nel panorama della nutrizione sportiva italiana;

Stefano Guizzetti, conosciuto come “Ciacco”, maestro gelatiere e innovatore della gelateria artigianale italiana, interprete di una nuova cultura del gusto basata su ricerca, qualità e sostenibilità

Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7

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