Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Mangiare bene per vivere bene”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione:
Iader Fabbri, nutrizionista, divulgatore scientifico ed esperto di alimentazione applicata allo sport e al benessere personale, punto di riferimento nel panorama della nutrizione sportiva italiana;
Stefano Guizzetti, conosciuto come “Ciacco”, maestro gelatiere e innovatore della gelateria artigianale italiana, interprete di una nuova cultura del gusto basata su ricerca, qualità e sostenibilità
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7
#fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna