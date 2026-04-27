Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo, insieme a Gian Luca Giardini per analizzare la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta classica monumento della stagione disputata in Belgio.
A prendersi la scena è ancora una volta Tadej Pogacar, che domina la corsa con una prestazione straordinaria. Il campione del mondo si lascia alle spalle la delusione della Parigi-Roubaix e torna subito alla vittoria, confermandosi il corridore più forte del momento.
Spazio anche alla grande sorpresa di giornata: Paul Seixas, giovanissimo talento francese, capace di chiudere al secondo posto dopo aver retto a lungo il ritmo dello sloveno. Terza posizione per Remco Evenepoel, a cui è mancato qualcosa per restare agganciato ai migliori nel finale.
Analizziamo anche le prestazioni degli italiani, con la top-10 di Christian Scaroni e Filippo Zana, oltre alla Liegi femminile dominata da Demi Vollering.
Focus finale su Giro dell’Appennino e soprattutto sul Giro d’Italia 2026, ormai alle porte: chi sono i favoriti? Cosa aspettarsi?
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