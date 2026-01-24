L’Italia si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026.

Nella seconda semifinale del torneo, il Settebello lotta con grande generosità per due tempi, ma alla distanza deve arrendersi alla Serbia padrona di casa, che si impone 17-13 grazie a una maggiore continuità e qualità individuale.

La squadra allenata da Sandro Campagna resta in partita a lungo, ma paga soprattutto l’elevata efficacia dei serbi nel fondamentale della superiorità numerica, fattore chiave nell’economia del match. Nonostante la sconfitta, il cammino europeo dell’Italia non è ancora concluso.

Gli azzurri torneranno infatti in vasca per la finale per il terzo posto, dove affronteranno nuovamente la Grecia, con l’obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo e chiudere il torneo sul podio.

A commentare la semifinale è Pietro Faraglia, attaccante della Pallanuoto Trieste, che analizza la prestazione della Nazionale, individua le chiavi tattiche dell’incontro e offre uno sguardo tecnico sulle dinamiche che hanno portato al successo della Serbia.

Nella prima semifinale, l’Ungheria reagisce alla partenza brillante della Grecia, piazza il break decisivo nel terzo parziale e si impone 15-12, guadagnando l’accesso alla finale per l’oro.

Analisi della semifinale, chiavi tattiche e scenari verso la finale per il bronzo degli Europei di pallanuoto.