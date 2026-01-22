Altri video
Nel momento decisivo il Settebello risponde presente.
Nella terza giornata del girone F degli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026, l’Italia supera la Croazia 13-10, chiude il girone al secondo posto e conquista l’accesso alla semifinale, dove affronterà venerdì la Serbia padrona di casa.
Una prova di grande solidità per la squadra di Sandro Campagna, che costruisce il successo su una fase difensiva di altissimo livello, sulla prestazione monumentale di Del Lungo tra i pali e sul cinismo dei giovani azzurri nei momenti chiave dell’incontro.
A commentare la vittoria è Gianluca Bruno, giornalista di OA Sport, che analizza la partita della maturità del Settebello, sottolineando la crescita del gruppo e la capacità di reggere la pressione in una sfida da dentro o fuori.
Nell’altra semifinale del torneo, la Grecia affronterà l’Ungheria. Le vincenti delle due sfide si contenderanno il titolo europeo domenica sera, nel gran finale degli Europei di Belgrado.
Analisi, protagonisti e scenari verso le semifinali degli Europei di pallanuoto.
