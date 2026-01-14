Chieri suda con Nancy, poi si smarca e avanza in CEV Cup: Nervini e Gray decisive, ora i playoff

Chieri ha perso il primo set contro il Vandoeuvre Nancy e ha poi sudato nella rimonta, ma ha ribaltato il risultato e si è imposta per 3-1 (22-25; 25-17; 25-22; 25-18) nel ritorno degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver avuto la meglio al tie-break nel confronto d’andata, le piemontesi erano obbligate a vincere davanti al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino (o ad aggiudicarsi il golden set in caso di ko per 3-2) e hanno fatto festa dopo 97 minuti.

Il prossimo impegno si preannuncia complicato per la quarta forza della Serie A1, visto che ai play-off (il turno che precederà i quarti di finale, dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League) bisognerà fare i conti con le temibili polacche del BKS Bostik Bielsko-Biala (3-0 e 3-2 contro le slovene dell’OTP Banka Branik Maribor). Le ragazze di coach Nicola Negro possono considerarsi tra le favorite insieme al Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, in attesa di vedere chi proverrà dalla massima competizione.

A mettersi maggiormente in luce sono state Anna Gray (15 punti, 6 muri), Anastasia Cekulaev (13 punti, 7 stampatone) e Stella Nervini (11 punti), prova impattante anche da parte di Laura Kunzler (9). Tra le fila del sestetto allenato da coach Nicola Vettori si è distinta Madelyn Robinson (23 punti).