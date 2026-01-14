Scandicci passeggia con il Le Cannet e sorride in Champions League: Antropova a riposo, ampio turnover

Scandicci ha travolto il Volero Le Cannet con un perentorio 3-0 (25-18; 25-13; 25-23) e ha così infilato la terza vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le toscane hanno rispettato il pronostico della vigilia, regolando la compagine francese in 68 minuti di gioco di fronte al proprio pubblico del Pala Wanny di Firenze e tornando così a sorridere nella massima competizione europea dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.

Le rosablù si confermano al secondo posto nel gruppo A con tre affermazioni (9 punti) alle spalle della corazzata turca (quattro sigilli, 12 punti). Prosegue la lotta a distanza per la prima posizione, l’unica che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (prima del testa a testa, Scandicci incrocerà le rumene dell’Alba Blaj e il Vaki sfiderà il Le Cannet): nei fatti sarà decisivo lo scontro diretto previsto a inizio febbraio, la seconda classificata dovrà passare dai playoff per meritarsi un pass per la fase a eliminazione diretta.

La partita è stata a senso unico, con le padrone di casa che hanno allungato in maniera perentoria nelle battute iniziali dei primi due set e hanno poi tenuto a bada i tentativi di rimonta delle transalpine in un terzo parziale complicatosi nelle battute conclusive. Coach Marco Gaspari ha deciso di operare un po’ di turnover, lasciando a riposo l’opposto Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Maja Ognjenovic, la centrale Linda Nwakalor e il libero Brenda Castillo.

A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Lindsey Ruddins (24 punti, 58% in attacco), la centrale Camilla Weitzel (13 punti, 3 muri), le schiacciatrici Avery Skinner (7 marcature nei primi due set, poi è stata sostituita da Sarah Franklin, 4 punti) e Caterina Bosetti (7) sotto la guida di Marta Bechis. In campo anche la centrale Emma Graziani (6) e il libero Manuela Ribechi (57% in ricezione). Tra le fila delle ospiti, allenate da coach Marco Fenoglio, le migliori sono state Alina Popova (12) e Vangeliya Rachkovska (10).

CLASSIFICA POOL A: VakifBank Istanbul 4 vittorie (12 punti), Scandicci 3 vittorie (9 punti), Volero Le Cannet 1 vittoria (3 punti), Alba Blaj 0 vittorie (0 punti).