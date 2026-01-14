Vallefoglia sbriga la pratica Fatum e si regala i quarti di Challenge Cup, Omoruyi in doppia cifra

Vallefoglia ha sconfitto il Fatum Nyíregyháza con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-13; 25-19), replicando così il risultato ottenuto nell’andata disputata settimana scorsa in trasferta e staccando il biglietto per i quarti di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo aver prevalso contro l’AEK Atene soltanto al golden set, la compagine marchigiana ha ingranato nella sua prima avventura in campo continentale e non ha concesso set alle poco quotate ungheresi.

La sesta forza della Serie A1, reduce da sette affermazioni consecutive in campionato, ha allungato già nelle battute iniziali dei tre set di fronte al proprio pubblico del Palacampanaro di Pesaro e ha chiuso i conti in appena 63 minuti di gioco, mettendo in mostra una schiacciante superiorità agonistica. Le verdi se la dovranno ora vedere contro le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria, capaci di eliminare le croate dell’OK Nebo Zapresic (3-1 e 3-0).

Nel sestetto guidato da coach Andrea Pistola si sono distinte in particolar modo la schiacciatrice Loveth Omoruyi (11 punti, 2 muri, 60% in attacco e 55% in ricezione), l’opposto Mikaela Stoyanova (12 punti, 3 muri), il martello Adelina Ungureanu (10) e la centrale Nyadholi Thokbuom (9). Alle ospiti, allenata da coach Zoltan David, non è bastata la pimpante Lara Davidovic (15).