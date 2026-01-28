Volley, Piacenza sbriga la pratica spagnola e si merita i playoff di CEV Cup

Piacenza si è qualificata ai playoff della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza: i Lupi si sono meritati l’approdo al turno che precede i quarti di finale, dove entreranno in gioco anche le retrocesse dalla Champions League, grazie al doppio successo ottenuto contro il Rio Duero Soria negli ottavi di finale. Dopo l’affermazione ottenuta settimana scorsa in terra iberica, i biancorossi si sono imposti per 3-1 (25-20; 25-20; 27-29; 25-19) anche di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e possono così proseguire il proprio cammino continentale.

La quarta forza della Superlega ha allungato brillantemente nel cuore dei primi set, ma nel terzo parziale è stata costretta a inseguire fin dalle battute iniziali (3-8) e non è riuscita a chiudere i conti con il massimo scarto nella serie finale ai vantaggi. A qualificazione comunque già in tasca, i ragazzi di coach Dante Boninfante non si sono lasciati andare e hanno preso le redini nella fase centrale della quarta frazione, involandosi così verso il successo.

Ora l’asticella si alzerà in maniera importante per la Gas Sales Bluenergy, perché all’orizzonte ci dovrebbe essere la sfida da dentro o fuori contro i quotatissimi polacchi dello Jastrzebski Wegiel, che hanno battuto l’AKAA Volley per 3-1 all’andata e che sono chiamati a chiudere i conti. Questa sera si sono distinti Henri Leon (13 punti), Lukas Bergmann (13) e Francesco Comparoni (9), mentre titolari del calibro di Alessandro Bovolenta (8), Josè Miguel Gutierrez (7), Robertlandy Simon ed Efe Mandiraci sono usciti dal campo a qualificazione ottenuta.