Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luce

Modena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo della 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti al tie-break nell’attesissimo derby emiliano e hanno operato il sorpasso ai danni dei Lupi al quarto posto in classifica generali: 36 punti per entrambe, ma gli uomini in giallo hanno ottenuto un successo in più (12 contro 11), inoltre le due formazioni si sono portate provvisoriamente a tre lunghezze di distacco dalla terza piazza occupata da Trento.

I padroni di casa sono riusciti a rimontare da 0-1 e 1-2, riuscendo poi a imporsi per 3-2 (18-25; 25-21; 23-25; 25-23; 15-9) e a tornare a gioire dopo il brutto scivolone di settimana scorsa contro Monza, mentre i biancorossi sono scivolati dopo quattro affermazioni di fila in campionato e il successo ottenuto durante la settimana in CEV Cup.

Prestazioni di rilievo da parte dell’opposto Paul Buchegger (18 punti, 5 ace), degli schiacciatori Luca Porro (15) e Vlad Davsykiba (12), da annotare anche le prove dei centrali Pardo Mati (8, 3 muri) e Giovanni Sanguinetti (9). A Piacenza non sono bastati il bomber Alessandro Bovolenta (20 punti) e i martelli Efe Mandiraci (16) e José Miguel Gutierrez (13), 8 punti per il centrale Francesco Comparoni.