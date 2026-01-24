Alessia Orro insegna volley nel big match, Fedorovtseva e Vargas concretizzano: il Fener batte l’Eczacibasi

Alessia Orro ha fornito una prestazione di rilevante impatto tecnico in occasione del big match che ha animato la 18ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, vinti con l’Italia, è andata a referto con 7 punti (3 ace, 30% in attacco) e ha contribuito al successo del suo Fenerbahce Istanbul nel derby con l’Eczacibasi, regolato per 3-1 (25-12; 25-23; 18-25; 25-22).

La palleggiatrice sarda ha sfruttato al meglio le sue tre bocche da fuoco principali, come ha più volte abituato a fare in questa stagione: 22 punti per la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (22 punti, 3 muri, 4 ace, 65% in fase offensiva), 16 marcature per l’opposto Melissa Vargas (46%) e 13 punti (4 ace) per l’altro martello Hande Baladin. Niente da fare per le Tigri di Ebrar Karakurt (21) e Magdalena Stysiak (11), cadute davanti al pubblico del Burhan Felek Salonu.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si confermano al secondo posto in classifica generale con 47 punti all’attivo, a tre lunghezze di distacco dalla capolista VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, che oggi pomeriggio ha regolato il modesto Aydin Buyuksehir Belediyespor per 3-0 (25-16; 25-20; 25-16).