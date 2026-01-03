Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 4 gennaio (ore 18.00) si gioca Conegliano-Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta del big match del fine settimana: dopo aver perso contro Milano lo scorso weekend in campionato ed essersi rialzata in Coppa Italia regolando Novara nei quarti di finale, le Campionesse d’Europa torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, incrociando le pimpante piemontesi, reduci dall’affermazione al tie-break contro Bergamo e dal sigillo contro Milano in Coppa Italia. Si fronteggiano la prima e la terza forza del torneo, separate da sette punti.

Coach Daniele Santarelli si affiderà al sestetto tipo di Conegliano con l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, (appena premiata come miglior giocatrice del mondo per quanto riguarda l’anno 2025), la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr (appena tornata da un mese complicato per problemi fisici) e Cristina Chirichella. Coach Lorenzo Bernardi avrà la possibilità di schierare l’opposto Tatiana Tolok, le schiacciatrici Mayu Ishikawa e Britt Herbots, la palleggiatrice Carlotta Cambi, le centrali Sara Bonifacio e Federica Squarcini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY OGGI

Domenica 4 gennaio

Ore 18.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.