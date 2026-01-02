Venus Williams giocherà a 45 anni gli Australian Open! Wild card per l’americana, c’è il dubbio Kyrgios

Il conto alla rovescia prosegue in vista degli Australian Open 2025, il cui inizio è previsto il 18 gennaio. Ebbene, gli organizzatori hanno sciolto le riserve non completamente su tennisti e tenniste che saranno presenti nel tabellone principale grazie alle wild card. Inviti che che sono stati ricevuti in campo maschile dal padrone di casa James Duchworth, dal cinese Bu Yunchaokete, dall’americano Patrick Kypson, dal francese Kyrian Jacquet e dall’australiano Rinky Hijikata. Tra le donne, ci sono l’aussie Emerson Jones, la kazaka Zarina Diyas, la statunitense Elizabeh Mandlik, la transalpina Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, le australiane Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston e, last but not least, Venus Williams.

La leggenda americana, dunque, prenderà parte al tabellone principale grazie all’ottava e ultima wild card femminile assegnata dall’organizzazione. Per lei sarà il ritorno a Melbourne Park dopo l’ultima apparizione del 2021 e la prima competizione fuori dagli Stati Uniti dal 2023. Williams, protagonista di un convincente rientro nel circuito nel luglio 2025, preparerà l’Australian Open partecipando all’Hobart International, torneo per il quale ha ricevuto un’altra wild card. In Tasmania ritroverà anche altre campionesse Slam come Barbora Krejcikova ed Emma Raducanu.

“Sono entusiasta di tornare in Australia e non vedo l’ora di competere durante l’estate australiana“, ha dichiarato Venus. “Ho vissuto tantissimi momenti indimenticabili lì e sono grata per l’opportunità di rientrare in un luogo che ha avuto un significato enorme per la mia carriera“.

A 45 anni, Venus diventerà la donna più anziana di sempre a disputare un tabellone principale agli Australian Open, superando il primato della giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando uscì al primo turno nell’edizione 2015. Finalista a Melbourne nel 2003 e nel 2017, la Venere Nera del tennis vanta nel proprio palmares cinque titoli Wimbledon e dueagli US Open. Dopo anni segnati da problemi di salute, raccontati apertamente sui social e da lei stessa definiti come fattori che “hanno inciso sul mio tennis e sul percorso della mia carriera“, nell’agosto 2024 si è sottoposta a un intervento chirurgico per il fibroma uterino.

Con una salute ritrovata e una qualità della vita nettamente migliorata, è tornata in campo a Washington DC in un torneo di categoria 500 nel 2025, il primo dopo quasi 18 mesi di stop. In quell’occasione ha sorpreso la numero 35 del mondo Peyton Stearns, diventando la donna più “anziana” a vincere un match a livello WTA dai tempi di Martina Navratilova a Wimbledon 2004.

Agli US Open, Williams ha portato al terzo set l’11ª testa di serie Karolina Muchova in singolare, prima di raggiungere i quarti di finale in doppio insieme a Leylah Fernandez. Il ritorno in Australia segnerà la sua prima apparizione in singolare dopo quella sfida in prima serata all’Arthur Ashe Stadium contro la talentuosa ceca, ex numero 8 WTA e finalista al Roland Garros.

“Il mio è un tennis spettacolare, mi diverte tantissimo scatenarmi e colpire più forte possibile. Sono felice quando posso semplicemente tirare a tutta“, ha raccontato Venus. “In alcune partite a Cincinnati e a Washington non avevo ancora imparato a controllarmi. Oggi invece ho capito che non serve sempre forzare al massimo: meglio giocare un colpo intelligente e poi affondare quello successivo“, ha aggiunto.

“Non si smette mai di imparare. Ho imparato molto e continuo a conoscere meglio me stessa. Ripensando al match contro di lei nel 2020, stavo male, ero a disagio e soffrivo tantissimo. Oggi la differenza è enorme: mi sento molto meglio e sono grata di poter giocare così, con una reale possibilità di competere“, ha concluso. “Venus è una vera leggenda e una pioniera del nostro sport, un’ispirazione per tutti“, ha dichiarato il direttore del torneo Craig Tiley. “Sono felicissimo di rivederla in campo sia all’Hobart International sia agli Australian Open“, ha sottolineato Tiley.

Sono invece tre le wild card rimaste nel tabellone maschile e ci si chiede se Nick Kyrgios sarà tra i prescelti. Nella “Battaglia dei Sessi” andata in scena a Dubai, dove l’australiano ha sconfitto con un duplice 6-3 Aryna Sabalenka (n.1 WTA), Kyrgios ha palesato una forma fisica approssimativa. A Brisbane sarà in tabellone grazie a un’altra wild card e potrebbe essere un banco di prova.