Venus Williams non si arrende: wild card per il WTA di Auckland a 45 anni

Una storia infinita. Venus Williams non vuole fermarsi e ha accettato una wild card per il WTA 250 di Auckland, in programma dal 5 all’11 gennaio 2026. La ‘Venere Nera’ si appresta dunque a giocare almeno un match professionistico per la 33ma stagione consecutiva, dopo aver cominciato la sua leggendaria carriera tennistica nel lontano 1994.

La 45enne statunitense, cinque volte vincitrice di Wimbledon, si era rimessa in gioco la scorsa estate nello swing sul cemento americano aggiudicandosi anche una partita (sulla connazionale Payton Stearns a Washington) ma uscendo di scena al primo turno sia a Cincinnati contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro che soprattutto agli US Open strappando però un set alla quotata ceca Karolina Muchova.

“È una delle grandi giocatrici dell’era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole. Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull’evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport“, ha dichiarato il direttore del torneo Nicolas Lamperin spiegando il motivo della wild card (fonte: Ansa).

La sorella maggiore di Serena Williams aveva messo fine alla sua stagione proprio sui campi di Flushing Meadows, spingendosi fino ai quarti di finale in doppio con la canadese Leylah Fernandez, non sbilanciandosi mai a proposito di una possibile presenza in Australia a gennaio per il primo Slam del 2026. La notizia della sua partecipazione ad Auckland aumenta però inevitabilmente le quotazioni per un’ipotetica wild card in vista degli Australian Open, che si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio.