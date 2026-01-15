Valentino Rossi conferma il programma nel GTWC Europe e rinnova con BMW

Valentino Rossi ha confermato il proprio programma sportivo per il 2026. Dopo aver annunciato la partecipazione alla 12h di Bathurst, in programma a metà febbraio e valida per l’Intercontinental GT Challenge, il nostro connazionale militerà nuovamente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con una BMW M4 GT3 EVO schierata da WRT.

Si concretizza di fatto quanto abbiamo detto nelle scorse settimane. Il ‘Dottore’ ha infatti scelto un programma nel selettivo ed impegnativo campionato di SRO a discapito di una nuova partecipazione al FIA World Endurance Championship in LMGT3 (sempre con WRT e BMW).

L’ex centauro di Tavullia ha affermato ai media presenti a Roma alla presentazione del Team VR46 come riportato da ‘Motorsport.com’: “Sarò nel GTWC Europe e sono molto contento perché è una serie che mi piace molto, è divertentissimo. Ho deciso di cambiare perché le gare sono più vicine a casa, ho meno viaggi lunghi da compiere e con due bimbe oltre alla famiglia diventa difficile stare lontano da casa a lungo”.

Il pluricampione delle due ruote ha voluto evidenziare che la scelta è stata individuale. Inoltre ha confermato un rinnovo triennale con BMW Motorsport, casa che ha rappresentato anche negli ultimi anni. “La decisione è stata mia, in accordo con BMW. Ho rinnovato il mio contratto per altri tre anni, anche con loro ho dovuto capire bene cosa fare”.

Non è chiaro se l’italiano correrà a tempo pieno nel GTWC Europe oppure si concentererà esclusivamente sulle cinque prove dell’Endurance Cup. Ad oggi non sono noti neanche i compagni di squadra di Rossi durante i vari impegni nella classe PRO della serie organizzata da Stephane Rahel.

Come abbiamo già evidenziato a più riprese, nulla vieta a Rossi di prensentare una domanda per correre la 24h Le Mans in LMGT3. WRT può infatti chiedere una terza unità per la categoria LMGT3, la decisione finale deve poi essere presa dall’organizzatore (ACO).

Il n. 46 di BMW potrebbe poi prendere parte ad alcune tappe dell’Intercontinental GT Challenge oltre alla prossima 12h di Bathurst ed alla 24h di Spa che è parte integrante del GT World Challenge Europe. Valentino Rossi ha infatti mostrato a più riprese il proprio interesse per la 1000km di Suzuka, evento previsto a settembre.