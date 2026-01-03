United Rugby Championship: troppi errori della Benetton Treviso, Edimburgo più cinico espugna Monigo

Una brutta Benetton Treviso cade in casa nello scontro diretto playoff contro l’Edimburgo nell’United Rugby Championship e lo fa al termine di un match dove i troppi errori costano caro ai veneti. Più cinici, invece, gli scozzesi che già nel primo tempo allungano e poi soffrono, ma reggono l’urto nella ripresa.

Parte subito in attacco l’Edimburgo, che però rinuncia a un piazzato comodo e sulla touche successiva si salva la Benetton Treviso. L’indisciplina scozzese permette ai padroni di casa di risalire il campo, ma anche i veneti sbagliano in touche e occasione sprecata. Tanti errori palla in mano per i biancoverdi e match che fatica ad accendersi, ma al 19’ un tenuto di Treviso in difesa regala una nuova chance all’Edimburgo. Lunghissima azione degli ospiti, fallo della Benetton e sull’azione successiva Vellacott si allunga e schiacca per lo 0-7 iniziale.

Insiste l’Edimburgo, che si rende nuovamente pericoloso e questa volta Treviso si salva proprio sulla linea di meta, con un in avanti che nega agli scozzesi la seconda meta. Ancora in attacco gli scozzesi, fallo di Lamaro e dalla piazzola Thompson firma lo 0-10. Fatica la squadra di casa a rendersi pericolosa, ma al 36’ conquista una punizione, Umaga va sulla piazzola, ma non trova i pali. Così, tra errori e distrazioni il primo tempo è di marca scozzese e si va al riposo sullo 0-10.

Ancora Edimburgo a gestire l’ovale a inizio ripresa, ma dopo 3 minuti di monologo è Treviso a conquistare palle e risalire il campo. Ma ennesimo errore in attacco, contrattacco clamoroso al piede di Darcy Graham e, alla fine, imbarazzante errore di Marin che tocca l’ovale, non lo controlla e regala a Graham l’ovale da schiacciare per lo 0-15. Serve una reazione veloce della Benetton Treviso a mezz’ora dalla fine, e arriva al 53’, quando è Thomas Gallo a trovare il varco vincente per il 7-15. Ora sbaglia molto di più l’Edimburgo, è fallosa la squadra scozzese e al 57’ è Malakai Fekitoa a chiudere un’azione prepotente per il 14-15.

Insiste la squadra di casa, continua ad approfittare dell’indisciplina di Edimburgo, anche se la Benetton commette un paio di errori banali che negano il sorpasso. È alta la tensione a Monigo, dove le due squadre sanno che ogni errore può essere decisivo. Prova a reagire la squadra ospite, a spostare di nuovo il baricentro del gioco, mentre sembra che col passare dei minuti Treviso abbia perso l’atletismo necessario per chiudere la rimonta. Ma un brutto fallo scozzese regala l’ennesima touche sui 5 metri al 72’, una serie di pick&go, ma alla fine c’è un in avanti di Izekor e nulla di fatto. Assalto finale della Benetton Treviso, ma ennesime mani in ruck ed Edimburgo si salva e vince 14-15.