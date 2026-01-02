United Rugby Championship, per Benetton e Zebre doppia sfida scozzeze

Ultimo turno dell’United Rugby Championship questo weekend prima della pausa per le coppe europee di rugby e per la Benetton Treviso e le Zebre Parma si prospetta in una doppia sfida contro i team scozzesi, in un turno molto importante soprattutto per le ambizioni dei biancoverdi veneti.

La Benetton Treviso, reduce dai due successi nei derby contro le Zebre, ospiterà sabato alle 18.30 allo stadio Monigo l’Edimburgo, in quello che è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. I veneti attualmente sono settimi con 18 punti in classifica, mentre gli scozzesi seguono in undicesima posizione, con 13 punti ma un match da recuperare.

Edimburgo, però, al contrario di Garbisi e compagni è reduce da due brutte sconfitte nei derby contro Glasgow e ha mostrato i propri limiti. Per gli scozzesi serve un cambio di marcia deciso per risalire la china, ma la Benetton Treviso vuole confermare il buon momento (visto anche in Challenge Cup) per continuare a correre nella zona nobile della classifica.

Sempre sabato, ma alle 20.45, allo Scotstoun Stadium di Glasgow i Warriors ospitano le Zebre Parma. Ovviamente qui la situazione è ribaltata, con i padroni di casa reduci dalle due vittorie sull’Edimburgo, mentre la franchigia federale è rimasta scottata dalle due sconfitte nei derby con Treviso.

Inoltre, Glasgow è attualmente quarta in classifica, con ben 6 vittorie all’attivo in otto turni, mentre le Zebre sono scivolate in terz’ultima posizione, con solo 11 punti e ferme a 2 vittorie in stagione nell’URC. Per i ragazzi di Massimo Brunello servirà una partita decisamente di altissimo livello per ribaltare un pronostico che vede i britannici nettamente favoriti alla vigilia.