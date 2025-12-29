Calendario Sei Nazioni rugby 2026: programma, orari, tv, streaming

Il Sei Nazioni 2026 di rugby si disputerà da giovedì 5 febbraio a sabato 14 marzo del prossimo anno: l’Italia esordirà in casa contro la Scozia e poi giocherà in trasferta i seguenti due match, recandosi prima in Irlanda e poi in Francia, rispettivamente nel secondo e nel terzo turno.

Dopo una settimana di pausa l’Italia tornerà a giocare in casa sabato 7 marzo alle ore 17.40 contro l’Inghilterra, infine nell’ultima giornata gli azzurre torneranno a giocare in trasferta e sabato 14 marzo alle ore 17.40 saranno ospiti del Galles.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Prima giornata

Giovedì 5 febbraio

Ore 21:10 – Francia vs Irlanda

Sabato 7 febbraio

Ore 15:10 – Italia vs Scozia

Ore 17:40 – Inghilterra vs Galles

Seconda giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 15:10 – Irlanda vs Italia

Ore 17:40 – Scozia vs Inghilterra

Domenica 15 febbraio

Ore 16:10 – Galles vs Francia

Terza giornata

Sabato 21 febbraio

Ore 15:10 – Inghilterra vs Irlanda

Ore 17:40 – Galles vs Scozia

Domenica 22 febbraio

Ore 16:10 – Francia vs Italia

Quarta giornata

Venerdì 6 marzo

Ore 21:10 – Irlanda vs Galles

Sabato 7 marzo

Ore 15:10 – Scozia vs Francia

Ore 17:40 – Italia vs Inghilterra

Quinta giornata

Sabato 14 marzo

Ore 15:10 – Irlanda vs Scozia

Ore 17:40 – Galles vs Italia

Ore 21:10 – Francia vs Inghilterra

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Sky GO, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.