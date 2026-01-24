United Rugby Championship: la Benetton Treviso cade a Cardiff e perde il bonus allo scadere

All’Arms Park di Cardiff va in scena una sfida intensa e combattuta tra Cardiff Rugby e Benetton Treviso, valida per l’United Rugby Championship. I gallesi partono con grande aggressività, imponendo ritmo e fisicità soprattutto nelle fasi statiche, mentre i biancoverdi rispondono con organizzazione e disciplina, cercando di rimanere agganciati al match. Ne nasce una partita equilibrata e ricca di duelli, decisa nei momenti chiave dalla maggiore concretezza dei padroni di casa.

Nei primi venti minuti di gioco il ritmo è intenso ma le difese prevalgono sugli attacchi. La partita si gioca soprattutto nella metà campo, con continui duelli fisici e una lotta serrata nei punti d’incontro. A sbloccare il punteggio è il Cardiff al 13’, quando Callum Sheedy è freddissimo dalla piazzola e centra i pali dopo un’infrazione della difesa trevigiana. La Benetton prova a reagire aumentando la pressione, ma al 15’ è ancora Sheedy a punire gli ospiti: il mediano d’apertura gallese replica il gesto con un altro calcio di punizione preciso, portando avanti i suoi e confermando un avvio di gara equilibrato ma favorevole ai padroni di casa.

Al 20’ Benetton Treviso va vicinissima a sbloccare il punteggio con Rhyno Smith, ma il suo tentativo piazzato non ha la giusta potenza e il pallone cade corto sotto i pali. I veneti però continuano a spingere e al 23’ trovano un varco importante con Ignacio Mendy, che rompe la prima linea difensiva gallese e guadagna metri preziosi, mettendo in forte difficoltà Cardiff. La pressione ospite cresce e al 24’ Alex Mann viene sanzionato con il cartellino giallo, lasciando Cardiff in inferiorità numerica e offrendo alla Benetton un’importante occasione per prendere il controllo del primo tempo, ma i veneti non concretizzano e si va al riposo sul 6-0.

La ripresa si apre con la Benetton che prova a dare subito un segnale: al 44’ Rhyno Smith è glaciale dalla piazzola e centra i pali per i primi tre punti biancoverdi del match. La risposta del Cardiff però non tarda ad arrivare e cresce con il passare dei minuti, mettendo sotto pressione la difesa trevigiana con una lunga fase offensiva nei 22. Al 48’ la resistenza della retroguardia ospite cede: dopo una serie di pick and go ravvicinati, Josh McNally trova lo spazio giusto e schiaccia il pallone oltre la linea per la meta dei gallesi. Callum Sheedy, però, non completa l’opera, agganciando la trasformazione sulla destra dei pali e lasciando il punteggio parzialmente aperto.

Negli ultimi venti minuti il match si accende definitivamente. Al 65’ la Benetton Treviso costruisce una lunga e paziente azione offensiva arrivando a pochi metri dalla linea di meta gallese: la pressione è costante e alla fine viene premiata con la marcatura di Federico Ruzza, che trova il varco giusto e schiaccia l’ovale per riaprire la partita. I biancoverdi provano a spingere ancora nel finale alla ricerca di un’ulteriore occasione, si vedono annullare una meta e Cardiff difende con ordine e riesce a gestire il possesso nei momenti chiave. Allo scadere, all’80’, Ioan Lloyd è glaciale dalla piazzola e centra i pali con un calcio di punizione che chiude definitivamente i conti, fissando il punteggio sul 17-8 in favore di Cardiff Rugby.