United Cup 2026: Swiatek e doppio misto regalano la semifinale alla Polonia

Polonia ultima semifinalista di United Cup. Questo il responso del confronto odierno, disputato contro l’Australia padrona di casa a Sydney. Alla Ken Rosewall Arena, in sostanza, nella giornata di domani ci saranno USA-Polonia e Svizzera-Belgio, l’uno remake della finale 2025, l’altro confronto inatteso alla vigilia.

Iga Swiatek-Maya Joint 6-1 6-1

Poco da dire sul primo match, semplicemente dominato dalla campionessa di Wimbledon in neanche un’ora, 58 minuti per l’esattezza. Due soli game ai vantaggi, cinque break messi comodamente a segno, una sola palla break concessa (e annullata), in sostanza qui c’è tutta la superiorità attuale di una giocatrice che ha tutta l’aria di voler arrivare davvero in forma agli Australian Open.

Alex de Minaur-Hubert Hurkacz 6-4 4-6 6-4

Dopo più di 2 ore e 20 minuti arriva l’1-1 da parte del miglior giocatore dell’attuale era australiana, ma questo nulla toglie a un Hurkacz che sembra davvero ritornato a notevoli livelli. Peraltro è lui ad avere un numero infinito di opportunità nel primo set (nove palle break, di cui quattro nel secondo game e tre nell’ottavo), ma quando serve accelerare è de Minaur che lo fa: 6-4. Punteggio, questo, restituito in un secondo set che, senza voler scomodare Vasco Rossi, è “blando al massimo”. Sei giochi a zero, tre a 15, poi arriva l’ultimo e con esso la lotta, nonché il primo break subito da de Minaur. Hurkacz, all’undicesima palla break, forza il terzo parziale, ma perde quasi subito il controllo della situazione (a zero) sull’1-1, rischia di finire sotto 4-1 pesante, e in generale non riesce più a rientrare.

Katarzyna Kawa/Jan Zielinski-Storm Hunter/John-Patrick Smith 6-4 6-0

Il doppio decisivo finiscono però per dominarlo i polacchi con il cambio di formazione ormai usuale rispetto alle intenzioni iniziali dichiarate. Dopo tre game, il secondo, il terzo e il quarto, che vanno al deciding point senza che questo porti a break, il primo sussulto è di Kawa/Zielinski, che riescono a portarsi sul 3-2 e servizio e non hanno problemi nel controllare la situazione. Il secondo parziale si trasforma in una lenta discesa verso la fine per gli australiani. Tre game sui primi quattro vanno ai vantaggi, Hunter/Smith li perdono tutti e diventa quasi una conseguenza naturale il 6-0.