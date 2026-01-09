Tennis
Wawrinka torna a Melbourne: wild card e ultimo Australian Open. Kyrgios ignorato
La chiamata ci si aspettava. Stan Wawrinka sarà al via per l’ultima volta in carriera negli Australian Open. Il vincitore di questo Slam nel 2014 sarà dunque nel main draw grazie a una wild card che gli organizzatori hanno deciso di concedere al campione svizzero, visti il suo percorso e le recenti prestazioni nel corso della United Cup.
L’ex campione e gli australiani Jordan Thompson e Chris O’Connell prenderanno parte al tabellone principale grazie a un invito ufficiale. Si tratta delle ultime tre wild card disponibili per il singolare. Questo significa che non vedremo in azione a livello individuale l’australiano Nick Kyrgios, che potrebbe essere tra i protagonisti in doppio con l’amico Thanasi Kokkinakis.
Wawrinka ha conquistato il primo dei suoi tre titoli del Grande Slam proprio a Melbourne, stagione in cui raggiunse il suo miglior ranking mondiale, il numero 3. In seguito ha centrato altre due semifinali in Australia nel 2015 e 2017, oltre ai quarti di finale nel 2020. Giocatore amatissimo dal pubblico per il suo potente rovescio a una mano, il campione rossocrociato potrà godere di questo palcoscenico, ricordando che al termine del 2026 si ritirerà.
“Vincere l’Australian Open nel 2014, il mio primo titolo Slam, è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera, quindi sono profondamente grato per questa wild card. Alcuni dei miei ricordi più belli nel tennis sono legati a Melbourne: sento un legame speciale con la città e con i tifosi. Iniziare il mio ultimo anno nel circuito giocando questo Slam significa davvero tantissimo per me. Ringrazio Tennis Australia per questa opportunità e non vedo l’ora di tornare in campo al Melbourne Park“, ha dichiarato Stan.