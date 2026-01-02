United Cup 2026, i precedenti tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic. Assoluto equilibrio tra l’azzurra e la svizzera

L’Italia, inserita nel girone C con Svizzera e Francia, si avvicina all’esordio nella United Cup 2026. Nell’incontro valevole per la seconda giornata la rappresentativa tricolore affronterà gli elvetici domenica 4 gennaio, l’inizio del match è previsto alle 10:00. La partita di apertura tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic potrebbe già indirizzare in maniera chiara l’andamento del confronto.

Le due giocatrici si sono già incontrate quattro volte in carriera e il bilancio dei precedenti, 2-2, testimonia una situazione di assoluta parità. Il compito della giocatrice toscana non sarà certamente facile al cospetto di una rivale che, grazie ad un 2025 eccellente, si è riportata a ridosso della Top10. Bencic ha ribadito, a pieno titolo, di poter rientrare nel novero delle migliori.

Il trend dei faccia a faccia sorride alla numero otto del mondo che, dopo aver perso i primi due scontri diretti, ha vinto entrambe le ultime due partite: la prima nella scorsa edizione della United Cup e la seconda nel torneo WTA 500 di Ningbo, a livello di quarti di finale.

Nel primo incontro, datato 7 novembre 2018, la svizzera si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3 nel torneo di Las Vegas. Quattro anni più tardi, il 9 novembre 2022, l’elvetica ha regolato la rivale 7-5 6-3 nel match di Billie Jean King Cup, mentre Paolini, il 29 dicembre 2024, ha travolto Bencic 6-1 6-1 nel confronto di United Cup. L’ultimo faccia a faccia risale allo scorso 17 ottobre quando l’azzurra ha vinto la battaglia dei quarti di finale del torneo di Ningbo per 5-7 7-5 6-3.