United Cup 2026: Bencic e l’eterno Wawrinka gli avversari dell’Italia all’esordio. Giocheranno anche il doppio misto?

Il 4 gennaio, presso la RAC Arena di Perth (Australia), l’Italia avrà l’onore di esordire nell’edizione 2026 della United Cup, competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Sul cemento australiano, gli azzurri si confronteranno con la Svizzera in un incontro valido per il Gruppo C. Si preannuncia una partita interessante, nella quale gli azzurri dovranno prestare particolare attenzione ai loro avversari.

La formazione italiana sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini saranno i punti di riferimento del team e i singolaristi designati per affrontare Stan Wawrinka e Belinda Bencic.

Gli svizzeri faranno leva sull’esperienza dei due giocatori menzionati. Wawrinka si trova all’ultima stagione agonistica, avendo annunciato il suo ritiro al termine del 2026. Il 40enne originario di Losanna affronterà questa manifestazione con lo spirito di chi desidera ancora divertirsi con la racchetta in mano, mettendo in mostra alcuni colpi del suo repertorio, come il magnifico rovescio a una mano.

Un discorso differente si presenta per Bencic, la quale è tornata nel 2025 a pieno regime dopo la pausa per maternità. L’ascesa della tennista svizzera nell’anno agonistico è stata significativa, tanto da avvicinarsi ora alla top-10 (attualmente n. 11 del mondo). È un elemento da considerare nell’incontro con Paolini che, sebbene sia riuscita a prevalere nelle ultime due sfide, ha dovuto combattere con grande determinazione nel confronto di Ningbo del 17 ottobre scorso.

Resta da vedere se i due singolaristi svizzeri decideranno di unire le forze per competere nel doppio misto, qualora si rendesse necessario. L’Italia, con ogni probabilità, punterà sulla coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, i quali hanno conseguito, nell’ultimo biennio, tre titoli del Grande Slam: due US Open e un Roland Garros.