United Cup 2026, Spagna affondata dall’Argentina: Baez batte Munar a Perth

Conclusa la prima sfida inaugurale della United Cup 2026, competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Presso la RAC Arena di Perth (Australia), si sono confrontate Spagna e Argentina nella sessione diurna (australiana) di questo day-1. La selezione sudamericana ha prevalso, battendo nettamente gli iberici con un punteggio di 3-0.

La formazione spagnola non schierava i migliori rappresentanti del proprio movimento. Il pensiero va a Carlitos Alcaraz e a Paula Badosa, e la squadra ha dovuto incassare una sconfitta netta. Sorprendente, tuttavia, è stata la battuta d’arresto di Jaume Munar (n.33 ATP) contro Sebastian Baez (n.45 del ranking). Il 28enne originario di Santanyí aveva mostrato nel 2025 notevoli miglioramenti sul veloce e, nell’incontro con Baez, era considerato favorito. L’argentino, invece, ha dimostrato le sue qualità di tenace combattente, prevalendo con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 44 minuti di gioco.

Jessica Bouzas Maneiro (n.41 del mondo) ha tentato di riequilibrare le sorti del confronto, affrontando Solana Sierra (n.66 WTA). Tuttavia, l’iberica è stata superata con il punteggio di 6-4 5-7 6-0, subendo un crollo nel terzo set e rimediando un pesante bagel.

Il doppio misto ha ulteriormente confermato il risultato. La coppia composta da Maria Lourdes Carle e Guido Andrezzi ha avuto la meglio con un punteggio di 7-6 (6) 6-2 su Yvonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes, portando così l’Argentina a concludere il percorso netto.