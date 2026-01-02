United Cup 2026, Grecia-Giappone 3-0: Sakkari e Tsitsipas firmano la prima vittoria per gli ellenici

Comincia nel migliore dei modi la United Cup 2026 per la Grecia. La selezione ellenica ha superato nettamente all’esordio il Giappone per 3-0, con Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas protagonisti assoluti di questo successo, mentre per la squadra asiatica sicuramente ha deluso notevolmente Naomi Osaka. Nel girone E di Perth è presente anche la Gran Bretagna di Emma Raducanu e Billy Harris.

C’era attesa soprattutto per il singolare femminile, che vedeva scendere in campo Maria Sakkari e Naomi Osaka, con quest’ultima decisamente favorita. Invece ad imporsi nettamente è stata la greca, numero 52 del mondo, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Una vittoria importante per Sakkari, che parte al meglio nel nuovo anno dopo quello passato decisamente complicato.

Chi vuole lasciarsi alle spalle il 2025 è sicuramente Stefanos Tsitsipas. Il numero 36 del mondo cerca di ripartire proprio da questa United Cup e ha cominciato con una bella vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 99 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti. Un successo che può dare fiducia a Tsitsipas, che aveva cominciato malissimo il match (break subito a zero) prima di liberarsi della tensione e prendersi entrambi i set.

Il 3-0 è poi arrivato con il doppio, dove a scendere in campo sono stati ancora Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. La coppia ellenica ha superato quella giapponese composta da Nao Hibino e Yasutaka Uchiyama in due set per 6-2 6-3 in un’ora e minuti di gioco.

RISULTATI GRECIA-GIAPPONE UNITED CUP 2026

Sakkari (Gre) b. Osaka (Jpn) 6-4 6-2

Tsitsipas (Gre) b. Mochizuki (Jpn) 6-3 6-4

Sakkari/Tsitsipas (Gre) b. Hibino/Uchiyama (Jpn) 6-2 6-3